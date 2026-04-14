Olhão apresenta programação cultural do Bicentenário da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Olhão apresenta, no próximo dia 20 de abril, pelas 18:30, no Largo Sebastião Martins Mestre, a programação cultural comemorativa do Bicentenário da edilidade. A sessão é aberta a toda a comunidade.

Este momento marcará a divulgação pública do programa comemorativo, que se estende de abril a novembro, dando a conhecer as principais linhas orientadoras, propostas culturais e artísticas, bem como as parcerias estratégicas estabelecidas para assinalar esta efeméride.

A apresentação será acompanhada por um concerto do projeto “Cantigas de Maio”, que reúne músicos de referência da cena jazz nacional. Num registo intimista, o espetáculo propõe uma viagem musical evocativa do espírito de Abril, da identidade e memória de Olhão e da cultura algarvia, homenageando autores que marcaram a história social, política e cultural do país.

O programa do Bicentenário assenta em princípios como a descentralização cultural, envolvendo todas as freguesias do concelho; a diversidade de propostas; o envolvimento da juventude; e a participação ativa do tecido associativo, da comunidade educativa e dos agentes culturais locais. Destaca-se ainda a aposta na inclusão, na participação cidadã e na valorização de práticas de mediação cultural.

A programação organiza-se em seis eixos principais:

Celebração/Festa – com apresentações públicas e espetáculos;

Pensamento – através de colóquios, seminários e conversas;

Exposições – com enfoque na memória, identidade e território;

Participação Cívica – incluindo concursos, fóruns e ações experimentais;

Edições – com novas publicações e reedições relevantes;

Mediação Cultural/Serviço Educativo – com atividades promovidas por equipamentos municipais, dirigidas sobretudo ao público escolar.