Loulé celebra 25 de abril com muita cultura, assembleia jovem e sessão solene

O Município de Loulé celebra o 52º aniversário do 25 de Abril com um vasto programa cultural e cívico que se estende por todo o concelho. As comemorações de 2026 destacam-se pela descentralização e pelo reforço dos valores democráticos junto das gerações mais jovens e das comunidades locais.

A voz dos mais novos será ouvida na Assembleia Municipal Jovem, a ter lugar no dia 22 de abril, às 14h30, na Sala da Assembleia Municipal. O “parlamento” será constituído por 20 Conselheiros da Cidadania de Loulé, estudantes das escolas secundárias e do ensino profissional, bem como alunos/as do 3º ciclo das escolas do concelho, que irão apresentar propostas sob o tema “Participação Cívica e Política”. Esta é uma iniciativa conjunta da Assembleia Municipal, Câmara Municipal e projeto MyPolis nas escolas.

As celebrações oficiais no dia da Liberdade começam às 10h00, na Praça da República, com o hastear da Bandeira, acompanhado pelos Bombeiros Sapadores de Loulé e pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva.

Pelas 10h30, o Cineteatro Louletano acolhe a Sessão Solene da Assembleia Municipal, que terá como convidada de honra Alexandra Teodósio, Reitora da Universidade do Algarve. A sessão focará o tema “Democracia Local e o Ensino Superior” e contará com a intervenção de representantes dos partidos com assento nesta Assembleia, além dos discursos dos presidentes da Assembleia, Silvério Guerreiro, e da Câmara, Telmo Pinto. Será pontuada por momentos musicais a cargo de grupos corais locais e solistas convidados (Grupo Coral do Conservatório de Música Francisco Rosado, Grupo Coral Infantil de Loulé, Grupo Coral de Quarteira, Ricardo Silva na guitarra e Romeu Madeira no violino). A cerimónia terá transmissão em direto no canal de YouTube do Município e contará com tradução para Língua Gestual Portuguesa.

A noite termina em festa no Cineteatro Louletano, às 21h00, com o espetáculo “Abril será sempre amanhã”, onde Carlos Alberto Moniz convida Lúcia Moniz e Manuel Freire, num concerto em que levarão os espectadores através de uma viagem musical imperdível, numa homenagem à canção de intervenção e ao espírito da Revolução.

Mas o programa deste ano aposta fortemente na “Ronda das Freguesias”, levando a celebração a Alte, Salir, Querença, Ameixial, Almancil, Quarteira, Boliqueime, Tôr e Benafim, entre os dias 6 e 17 de abril. Este espaço de partilha de memórias pretende envolver as comunidades locais de forma direta e informal.

A programação inclui igualmente momentos de muita cultura e reflexão. No dia 17, Luís Galrito traz os “Sons de Abril”, com um espetáculo que será focado nos acontecimentos e no espírito da Revolução de 1974. O concerto decorre na Casa Memória do Século XX, pelas 18h00.

No mesmo local, “Abril: Ontem, Hoje e Amanhã” é a tertúlia que acontece a 23 de abril, pelas 18h00, integrada na exposição sobre a “Revolução da Esperança – Memórias do 25 de Abril no concelho de Loulé”. Este será um momento de partilha de quem viveu este momento histórico neste território.

No dia seguinte, 24, há teatro com a peça “Novas Cartas Portuguesas”, de Vítor H. L. Freitas. É no palco do Cineteatro Louletano, às 21h00, que será revisitado um dos textos mais marcantes da literatura portuguesa do século XX, numa abordagem que cruza palavra, música e imagem.

O Município de Loulé convida toda a população a participar nestas iniciativas, celebrando em conjunto os valores da liberdade e da participação cívica.

“Celebrar o 25 de Abril em Loulé é, acima de tudo, celebrar o nascimento da nossa identidade democrática e a conquista da nossa autonomia. A Revolução dos Cravos não foi apenas um momento de rutura com a ditadura; foi o marco fundador de uma nova era onde as populações passaram, finalmente, a ter voz no seu próprio destino. Nesse sentido, o poder local democrático foi, sem dúvida, uma das grandes conquistas de Abril, permitindo uma governação de proximidade”, afirma o presidente do Município de Loulé, Telmo Pinto.