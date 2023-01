Autarquia de Loulé reabilita e amplia 18 fogos no bairro municipal “Frederico Ulrich”

Foi aprovado hoje, em Reunião de Câmara, o lançamento do concurso público para a reabilitação de 18 fogos no Bairro Municipal de Loulé “Frederico Ulrich” – 1ª fase, uma obra integrada na Estratégia Local de Habitação 2019-2030 do Município de Loulé e que contará com um investimento que ronda os 3 milhões de euros, sendo 2,603.679,03€ financiados pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e 332,345,51€ pela Autarquia.

Esta é mais uma das respostas habitacionais neste concelho realizadas ao abrigo do programa 1º Direito, do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), e integrada na nova geração de políticas de habitação levadas a cabo pelo Governo da República. Esta empreitada é considerada pela Autarquia ”uma ação prioritária e estruturante”.

A obra no bairro tem em vista a reabilitação do espaço de cada um dos fogos, de tipologia T2 e T3, através da ampliação da área e compartimentação interior, bem como requalificação dos respetivos logradouros.

Durante o período de execução dos trabalhos – 720 dias – os moradores serão realojados em habitações adquiridas pelas Autarquia.

Este bairro, projetado nos anos 40 pelo arquiteto louletano Manuel Maria Laginha, foi construído no princípio da década de 50 e desde então não teve qualquer intervenção. Como tal, esta obra reveste-se de grande alcance para quem aqui vive mas também em termos de requalificação urbana de Loulé.

A empreitada permitirá igualmente desenvolver estratégias que incentivem a integração social, contribuindo ainda para a melhoria das condições de vida dos residentes do bairro e da população da cidade, uma vez que serão reforçados os sentimentos de vizinhança e de coesão social.