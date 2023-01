“Bandas ao Figuras” de volta para promover a música algarvia

O Teatro Municipal de Faro – Teatro das Figuras ciente do seu papel e da sua responsabilidade no contexto do setor cultural e criativo, de Faro e do Algarve pretende dar seguimento ao Ciclo Bandas ao Figuras. Este ciclo, que teve a sua génese no contexto pandémico originado pela COVID-19, e que teve alguns objetivos dos quais se destacam dois deles, por um lado serviu para que os projetos musicais se dessem a conhecer ao público e por outro permitiu que houvesse um cachê para os próprios projetos.

No ano de 2023 pretendemos, novamente, em parceria com a Associação Recreativa e cultural os Músicos (ARCM), levar a cabo este ciclo nos meses de março e abril, com apresentações ao vivo, dos projetos selecionados, na sede da ARCM.

O que é?

É um programa de concertos realizados na ARCM numa parceria do Teatro das Figuras com a ARCM, de projetos musicais de Faro e do Algarve. Cada concerto terá uma duração entre 75 a 90 minutos a ter lugar nos dias 4, 11, 18, 25 de março e 1 de abril de 2023.

A quem se Destina?

Este programa destina-se a projetos musicais de música original de Faro e do Algarve.

O que pretende?

Pretende apresentar concertos musicais, que cumpram três funções: dar visibilidade aos projetos envolvidos; permitir alguma sustentação financeira desses próprios projetos; proporcionar uma sala e equipamento técnico adequado para que os projetos musicais selecionados se possam apresentar.

Como funciona?

A participação dos projetos musicais deve respeitar um conjunto de pré-requisitos:

• Só poderão candidatar-se a este ciclo, projetos musicais cujas músicas sejam originais;

• No ato da candidatura os projetos musicais terão, obrigatoriamente, de enviar, partilhar ou submeter:

Um vídeo, de pelo menos um tema, do projeto;

Rider técnico do projeto;

Sinopse;

Pelo menos duas imagens e/ou vídeo, para posterior divulgação.

• Por cada concerto o Teatro das Figuras atribuirá um valor de 1 000,00€ (mil euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;

• O alojamento e alimentação das equipas técnicas e artísticas de cada projeto musical a ser apresentado, serão da responsabilidade desses mesmos projetos;

• Os projetos musicais selecionados terão de garantir a operação técnica do seu concerto;

• A organização é responsável por garantir as condições técnicas para a apresentação dos projetos selecionados;

• Cada projeto musical selecionado terá direito a 5 convites para o seu concerto;

• O Teatro das Figuras será responsável pela captação de vídeo e áudio dos concertos;

• Os projetos musicais terão direito a uma cópia do registo vídeo;

• O Teatro das Figuras poderá guardar o registo de vídeo e áudio e, sem subverter o conteúdo do espetáculo, utilizá-lo no futuro para fins não comerciais. Os projetos musicais selecionados cederão aos seus direitos futuros sobre o espetáculo realizado;

• O Teatro das Figuras pode colocar no registo de vídeo os logótipos que entenda necessários;

• Na primeira data dos concertos os projetos musicais selecionados terão de estar aptos a fazer o concerto nessa data;

• A entidade a quem for feito o pagamento do cachê dos projetos musicais terá que ter a sua situação regularizada junto da Segurança Social e da Autoridade Tributária, o não cumprimento deste requisito é fator de exclusão.

Onde serão feitos estes trabalhos?

Na Associação Recreativa e Cultural os Músicos

Apresentação de candidaturas?

As candidaturas estarão abertas até ao dia 1 de fevereiro.

Seleção dos Projetos musicais

Os projetos musicais serão selecionados por um júri constituído por elementos do Teatro das Figuras e da ARCM.

As decisões do júri são irrecorríveis.

_________________________________

Dados sobre o artista e o projeto/performance

– Nome do banda

– Curriculum da banda

– Área musical do projeto

– Vídeo do projeto

– Breve descrição do projeto proposto

– Contacto telefónico

– Contacto de e-mail

Dados financeiros

– Nome completo da pessoa/entidade a contratar

– Morada

– NIF

– Situação financeira (regime de IVA)

As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte mail:

bandasaofiguras@gmail.com

Mais informações em:

https://www.teatrodasfiguras.pt/pt/agenda/57098/bandas-ao-figuras.aspx