Câmara Municipal de Olhão apresenta programação cultural do Bicentenário

A Câmara Municipal de Olhão apresentou, esta segunda-feira, em frente aos Paços do Concelho, a programação cultural comemorativa dos 200 anos da edilidade, numa sessão aberta a toda a comunidade.

Este momento marcou a divulgação pública de um programa que se estende entre abril e novembro, revelando as principais linhas orientadoras, propostas culturais e artísticas, bem como as parcerias que sustentam esta celebração histórica. Sob o mote “200 anos a construir coletivamente um território, uma comunidade, uma alma”, a programação assenta em eixos como a participação cívica, a descentralização, a mediação cultural, a valorização patrimonial, a edição e a celebração-festa, promovendo uma abordagem inclusiva e abrangente.

A sessão de apresentação foi acompanhada por um concerto do projeto “Cantigas de Maio”, que reuniu músicos de referência do jazz nacional, num espetáculo intimista inspirado no espírito de Abril, na identidade e memória de Olhão e na cultura algarvia. O momento incluiu, ainda, a interpretação de “Ó vila de Olhão”, de José Afonso, por dois alunos da Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes, estabelecendo uma ligação simbólica à identidade local.

Ao longo de vários meses, o Bicentenário aposta, de acordo com o presidente da autarquia, Ricardo Calé, “na descentralização cultural, levando iniciativas a todas as freguesias do concelho e promovendo a diversidade de propostas, o envolvimento dos jovens e a participação ativa do movimento associativo, da comunidade educativa e dos agentes culturais locais”.

Entre as iniciativas previstas destacam-se ciclos de música e conversas, exposições temáticas, projetos participativos, atividades educativas e edições comemorativas, num programa que pretende envolver toda a comunidade e reforçar o sentimento de pertença.

Ricardo Calé revelou, ainda, que a programação culmina com a Bienal Participação Cívica e Cultura, momento em que será apresentada a Estratégia para a Cultura e Criatividade em Olhão (2027-2030), consolidando o legado desta celebração.

“Mais do que uma comemoração, o Bicentenário afirma-se como um programa construído com as pessoas, para todas as pessoas”, concluiu o autarca.

Consulte o programa completo aqui.