Ação de limpeza e controlo de invasoras mobiliza mais de 60 participantes na Ria Formosa

O Parque Natural da Ria Formosa foi alvo de uma ação de limpeza e de controlo de espécies invasoras, no passado dia 18 de abril. A ação decorreu no parque de estacionamento exterior à Praia de Faro e juntou mais de 60 pessoas, entre voluntário e técnicos, no corte e remoção de acácias, canas e chorões, espécies invasoras cuja proliferação coloca em risco o equilíbrio do ecossistema e a sobrevivência das espécies autóctones.

Durante a iniciativa, procedeu-se, ainda, à limpeza dos resíduos acumulados na área, tendo todos os materiais recolhidos sido devidamente encaminhados para tratamento.

A ação foi promovida pelo Moto Clube de Faro, com o apoio e a colaboração do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Câmara Municipal de Faro, da Junta de Freguesia do Montenegro e da empresa Europontal Lda.