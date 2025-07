CCDR ALGARVE assina protocolos de colaboração com associações culturais

O auditório David Assoreira da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, foi o palco do ato público de assinatura dos protocolos de colaboração com associações culturais não profissionais que desenvolvem projetos específicos de acesso à cultura e à fruição cultural.

No âmbito deste desígnio, no ano de 2024, os apoios concedidos pela CCDR ALGARVE abrangeram 67 associações culturais não profissionais, incluindo oito protocolos de colaboração, que desenvolveram 239 espetáculos culturais ao vivo, dos quais 177 para o público em geral e 62 para público escolar, neste caso, em concertação com os agrupamentos escolares, alcançando no total cerca de 65.000 espetadores.

Para as atividades de 2025, conforme aviso convite amplamente publicitado, o Conselho Diretivo da CCDR ALGARVE deliberou conceder apoio no valor global de 41 mil euros a nove projetos criativos culturais, de dimensão regional, promovidos pela Associação Casa-Museu José Pinto Contreiras, Associação Cultural Música XXI, Associação Nacional de Designers, Associação Rádio Universitária do Algarve (RUA FM), Cinemalua – Associação Cultural, Corpo de Hoje – Associação Cultural, Grupo de Amigos do Museu de Portimão (GAMP), Orquestra Ligeira de Lagos – Associação de Músicos e Teatro Experimental de Lagos (TEL).

A CCDR ALGARVE destaca igualmente a colaboração e trabalho conjunto com as associações e agentes culturais e as Autarquias Locais, em particular dos serviços culturais municipais, na prossecução desta missão.

Estes apoios à criação e programação cultural inserem-se na missão das CCDR que, desde 1 de janeiro de 2024, integra os serviços desconcentrados da área governativa da Cultura.

No domínio da Cultura, são atribuições da CCDR Algarve assegurar o apoio às iniciativas culturais de caráter não profissional; articular com outras entidades públicas ou privadas que prossigam atribuições ou objetivos afins na respetiva área de intervenção, incentivar formas de cooperação integrada a desenvolver e concretizar mediante protocolos ou contratos-programa; a salvaguarda, a valorização e a divulgação do património cultural nas zonas de proteção de imóveis classificados, ou em vias de classificação; e, participar e dinamizar iniciativas culturais, designadamente redes regionais de cultura e de valorização do património cultural e dos museus.

A RUA FM foi um dos projetos apoiados enquanto na qualidade de promoção e divulgação da cultura na região.

Como a única rádio a emitir no concelho de Faro, a RUA FM, uma associação sem fins lucrativos que completou 23 anos de história em 2025, tem sido uma parte fundamental na divulgação cultural regional e na formação de jovens durante estas mais de duas décadas.

Apesar de estar sediada em Faro, esta rádio serve a região algarvia no seu todo, tendo ligações próximas a várias associações culturais dos dezasseis concelhos. A RUA FM assume-se como uma parte fundamental da divulgação cultural do Algarve como um todo e mostra-se muito ativa no que diz respeito a parcerias com autarquias e as demais associações locais.

Porém, a RUA FM vai muito mais além no seu papel, contribuindo para a formação de dezenas de jovens universitários, expondo-os em primeira mão à cultura regional – muitas vezes pela primeira vez –, divulga tudo o que se faz na Universidade do Algarve e dá voz a dezenas de colaboradores que têm rubricas e programas de autor que compõem a emissão da RUA FM e cujos temas vão desde a música, literatura, poesia, cinema e desporto.

Rúbricas de divulgação cultural: Entrevistas a agentes culturais e artistas da região; Figuras em Cartaz; Agenda cultural: Fora de Portas; e a cobertura de eventos: Festival F, Festival MED, Faro Rooftop Festival, Festival Albufeira Sounds ou Festival Tanto Mar ou do concurso de bandas locais e amadoras Palco RUA Música JÁ, em parceria com a delegação regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Associação Académica da Universidade do Algarve.