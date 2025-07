Açoteias de Faro abrem-se à cultura nos dias 4 e 5 de julho

O Açoteia – Faro Rooftop Festival está de regresso a Faro nos dias 4 e 5 de julho. Na sua 4ª edição, o festival promete mais de 200 ações distribuídas por mais de 30 açoteias da cidade, oferecendo uma perspectiva inédita sobre o centro histórico e a Ria Formosa em alguns terraços geralmente inacessíveis ao público.

Com pontapé de saída em 2019, o evento estrutura-se em torno de três grandes eixos: Cultura, Sustentabilidade e Comunidade.

Ao longo de dois dias, entre as 18h00 às 24h00 (com alguns espaços a adotar horários próprios), o público poderá desfrutar de exposições, instalações, conversas, música, performances, teatro, dança, gastronomia, rádio emitida em direto, cinema ao amanhecer, experiências interativas e muito mais.

Destaques da programação incluem a subida à Torre do Mirante do Museu Municipal (antigo espaço de observação das freiras em clausura); um cinema ao ar livre que começa às 04h00 e é acompanhado por pequeno-almoço algarvio ao nascer do sol, o mercado Artists & Fleas no Mercado Municipal; animação na açoteia do Moto Clube de Faro e emissão em direto pela Rua FM.

O festival integra ainda ‘Vem tocar Blues Connosco’; a experiência sonora ‘Another Way To Touch The Fruit’; um espaço degustativo árabe (‘Quem não Arrisca não Petisca’); a celebração dos 50 anos da independência de Cabo Verde com música e cachupa, entre outros.

Os bilhetes custam 5 euros cada, vendidos exclusivamente em dinheiro e válidos apenas para o dia da compra (não estão disponíveis passes de dois dias). A entrada garante acesso a um conjunto de espaços, mas depende da lotação: aplica-se a regra “por cada pessoa que sai, entra outra”, diz a organização. Há açoteias com capacidade para centenas e outras mais intimistas (meia dúzia de pessoas apenas). Algumas têm entrada livre.

O festival convida todos a redescobrir Faro por um novo ponto de vista, unindo arte, cultura, comunidade e sustentabilidade em espaços elevados, muitos deles com acesso inédito ao público.

Mais informações aqui.

O Açoteia em números: