Associação de Dança do Algarve apresenta ‘Magical Stories’ no Teatro das Figuras

A ADA – Academia de Dança do Algarve sobe ao palco no próximo dia 9 de julho, no emblemático Teatro das Figuras, em Faro, para apresentar ‘Magical Stories’, o espetáculo de fim de época que celebra com brilho o 18º aniversário da academia. Este é um momento duplamente especial, pois assinala o aniversário da ADA fundadora em 2007, um marco que destaca o talento, a energia e o crescimento dos seus bailarinos ao longo da temporada.

Com todo o empenho e dedicação dos alunos, ‘Magical Stories’ oferece duas sessões evocativas: às 18h30, os bailarinos mais novos brilham no primeiro showcase; e às 21h30, chega a vez dos mais crescidos contarem as suas histórias através da dança. Cada coreografia, pensada ao pormenor e ensaiada com carinho, traduz não só a técnica mas também o coração, prometendo emocionar e conectar com o público que tantas vezes apoia os seus passos — pais, familiares, amigos e encarregados de educação são convidados a assistir, de pé e de coração aberto.

Mais do que uma simples mostra, trata-se de uma celebração coletiva do percurso vivido, do esforço diário e da magia que a dança traz a quem a pratica. É a oportunidade perfeita para ver em palco não só desenvolvimento, mas também a expressão artística dos alunos dos polos de Quarteira, Almancil, Loulé, Faro, Olhão e Tavira — cada um com a sua história e evolução.

Os bilhetes já estão disponíveis online no site da bilheteira do Teatro das Figuras, assim como presencialmente na bilheteira do teatro.