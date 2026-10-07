A RUA FM estreia uma nova colaboração com a organização não-governamental de ambiente Sciaena e o Sul Informação. “Coluna de Água” é o novo espaço dedicado ao oceano e aos principais desafios que enfrenta, com emissão uma vez por mês na RUA FM.

A rubrica parte de artigos produzidos pela equipa da Sciaena, que são adaptados para rádio e transformados numa conversa sobre diferentes temas relacionados com o mar e a sua preservação.

Consumo e sustentabilidade, pescas, comunidades costeiras, mineração em mar profundo, alterações climáticas, democracia e conservação são alguns dos assuntos que vão passar pela “Coluna de Água”.

O primeiro episódio aborda os hábitos de consumo e procura perceber o que está por detrás do pescado que chega ao prato, a partir do tema “Tradições, Sustentabilidade e Poke Bowls”.

Ao longo dos próximos episódios, a rubrica vai também abordar questões como o desperdício eletrónico e a mineração em mar profundo, entre muitos outros.

Com esta parceria, a RUA FM junta-se à Sciaena e ao Sul Informação na criação de um espaço que procura trazer à superfície temas que muitas vezes permanecem debaixo de água.

“Coluna de Água” pode ser ouvida uma vez por mês em 102.7 FM ou nas nossas playlists do Spotify e Soundcloud.