Durante todo o mês de outubro, o Município de Loulé coloca a causa animal no centro da agenda local com o lançamento do evento Loulé Festival Animal. Esta iniciativa, integrada na política municipal para o Bem-Estar Animal, apresenta um programa diversificado repleto de atividades presenciais e digitais focadas na sensibilização, adoção responsável e proteção da biodiversidade.

O festival arranca a 1 de outubro, com a comemoração do Dia do Cão Idoso. Neste dia será conhecido o vencedor do concurso digital, que decorreu nas últimas semanas, para encontrar o canídeo mais idoso do concelho. Uma iniciativa que pretende conscientizar sobre as necessidades especiais dos cães em idade avançada.

No Centro Autárquico de Quarteira inaugra a exposição fotográfica da autoria de Carlos Filipe, “À espera de um lar”. Ao longo de todo o mês vai ser possível visitar esta mostra, que conta com fotografias exibindo histórias de cães e gatos para adoção na Associação Animal Rescue Algarve (ARA).

No dia 3, das 10h às 15h, a Cerca do Convento do Espírito Santo, em Loulé, recebe a Feira do Bem-Estar Animal. No recinto estarão presentes diversos expositores, associações locais, cuidadores, sessões de desenho e contos infantis. Pretende-se que esta seja uma montra do trabalho que é realizado em todo o território concelhio ao nível da causa animal.

O Dia da Adoção Animal assinala-se a 4 de outubro e para marcar a data, a Praça do Mar, em Quarteira, recebe algumas iniciativas para uma adoção responsável, sob o mote: “Adop.Don’t shop!”. O acolhimento será feito pela ARA, estando ainda prevista uma Cãominhada, um sorteio de prémios e quem quiser adotar o animal poderá fazê-lo aqui.

A 10 de outubro, o festival agrega uma iniciativa inovadora: sessões de Kitty Yoga/Pilates dirigidas a gatos. A atividade acontece no Gatil do Canil de São Francisco de Assis, assinalando o Dia Mundial da Saúde Mental.

Também neste dia celebra-se o Dia Mundial das Aves Migratórias e para alertar para o crime que constitui a captura de aves selvagens, irá realizar-se uma atividade de informação e divulgação nas redes sociais, numa ação que tem como parceiro a Associação Almargem.

Nos dias 13, 14 e 15, no Mar Shopping Algarve, o Município dá a conhecer o Kit de Emergência PET. No Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, este ano subordinado ao tema “A resiliência começa em casa”, pretende-se informar sobre o conjunto de bens essenciais fundamentais para garantir a segurança e a autonomia do animal durante pelo menos 72 horas, em situações de crise, tais como catástrofes naturais (sismos, incêndios, cheias), falhas prolongadas de energia ou evacuações de emergência.

Ainda neste âmbito, irá realizar-se uma formação de “Primeiros-Socorros” a animais.

O Dia Internacional do Bicho-Preguiça acontece a 17 de outubro. O Loulé Festival Animal vai dar a conhecer a necessidade de preservação desses animais e promover a importância de viver de forma mais lenta e consciente, através da iniciativa “Estórias para famílias”, que acontece na Biblioteca Municipal de Loulé. No mesmo local, no dia 24, entre as 10h00 e as 12h00, as famílias podem participar numa oficina de dedoches, “Animais na ponta do dedo”.

Antes, no dia 21, pelas 11h, o executivo municipal e a equipa do Bem-Estar Animal visitam as instalações da Cimpor tendo em vista a criação da primeira colónia de gatos empresarial.

Finalmente, no encerramento do mês, dia 31 de outubro, no Mar Shopping Algarve, tem lugar o Algarve Coolest Dog, um evento lúdico que irá premiar os cães em diversas categorias como “o melhor apanhador de biscoitos”, “o mais barulhento”, “o mais pachorrento”, “o melhor truque” ou “o mais feliz”.

No ano do seu lançamento, o Loulé Festival Animal prolonga-se no tempo. O encerramento oficial está agendado para o dia 10 de janeiro de 2027, data em que se celebrará a 1ª Missa de Bênção do Animal em Loulé. Esta celebração religiosa e comunitária também irá assinalar formalmente o encerramento das comemorações do Ano Jubilar da Morte de São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais e da ecologia.

Com a aposta na realização deste festival, a Câmara Municipal de Loulé reforça o seu compromisso contínuo na sensibilização da comunidade para o respeito, dignidade e proteção de todos os animais de companhia e vida selvagem.