Conferência na CCDR destaca impacto da adesão à de Portugal à CEE

A transformação de Portugal nas últimas quatro décadas e o contributo dos fundos europeus para o desenvolvimento do Algarve estiveram em destaque na conferência “40 Anos de Portugal Europeu”, realizada a 8 de julho. A iniciativa foi promovida pela CCDR Algarve e pelo Europe Direct Algarve, no âmbito das comemorações dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

Carlos Coelho, Comissário para as Comemorações dos 40 Anos da Adesão de Portugal à CEE, defendeu que a integração europeia foi decisiva para consolidar a democracia e modernizar o país. O antigo eurodeputado destacou a evolução das infraestruturas, da educação e da esperança média de vida, considerando que o balanço das últimas quatro décadas é claramente positivo.

Na abertura da sessão, o presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, sublinhou a importância da política de coesão na redução das desigualdades territoriais e na melhoria da qualidade de vida. Já o vice-presidente da instituição, Cristiano Cabrita, destacou o papel do Europe Direct na aproximação da União Europeia aos cidadãos e na promoção dos valores democráticos.

David Assoreira recordou o impacto dos primeiros fundos comunitários no Algarve, salientando o investimento em áreas estruturantes, como o saneamento básico. Adriano Pimpão destacou, por sua vez, que a cooperação entre os municípios algarvios foi determinante para uma aplicação estratégica dos financiamentos europeus.

A conferência terminou com um debate sobre o futuro da política de coesão e do desenvolvimento regional. Os participantes visitaram ainda a exposição “Portugal e a Europa: 40 Anos de Progresso Partilhado”, patente no MAR Shopping Algarve até ao final de julho.

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