AAUAlg recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República

O Presidente da República, António José Seguro, recebeu, no Palácio de Belém, vários representantes das Associações e Federações Académicas.

Tomás Silva, atual presidente da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve, juntou-se aos restantes representantes académicos num encontro dedicado às prioridades dos estudantes do Ensino Superior.