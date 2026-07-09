A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

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AAUAlg recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República

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O Presidente da República, António José Seguro, recebeu, no Palácio de Belém, vários representantes das Associações e Federações Académicas.

Tomás Silva, atual presidente da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve, juntou-se aos restantes representantes académicos num encontro dedicado às prioridades dos estudantes do Ensino Superior.

Durante o encontro, os representantes do Movimento Estudantil Nacional dedicaram particular atenção à reforma da ação social escolar e potenciais implicações para os estudantes das diferentes academias.

O Presidente da República sublinhou a importância do papel das Associações e Federações Académicas enquanto representantes dos estudantes, reafirmando o compromisso da Presidência da República em manter um diálogo próximo e permanente com o movimento estudantil sobre as principais oportunidades e desafios do ensino superior português.

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