Filmes com Estrelas leva o melhor do cinema português às freguesias de Loulé

O ciclo Filmes com Estrelas está de regresso ao concelho de Loulé para a sua 11ª edição. Entre 16 de julho e 1 de agosto, a iniciativa leva o cinema português a várias freguesias do concelho, com 11 sessões gratuitas ao ar livre, sempre às 21h30, transformando largos, praças e outros espaços públicos em salas de cinema e aproximando a sétima arte de residentes e visitantes.

A programação arranca na Tôr com a exibição de Lavagante, de Mário Barroso, e passa por localidades como São Clemente, Querença, Alte, Vale Judeu, Almancil, Salir, Quarteira, Boliqueime e Ameixial. Entre os filmes em cartaz destacam-se ainda Damas, Banzo, Projeto Global, Hotel Amor, 18 Buracos para o Paraíso e O Lugar dos Sonhos, reunindo documentários, dramas e comédias que representam a mais recente produção cinematográfica nacional.

Promovido pela Câmara Municipal de Loulé, através do Loulé Film Office, o ciclo reafirma o objetivo de descentralizar a oferta cultural, levando o cinema a localidades sem salas de exibição e proporcionando ao público a oportunidade de assistir gratuitamente a produções portuguesas em cenários únicos, ao ar livre.

A entrada é livre em todas as sessões, que têm início às 21h30. A programação completa da 11.ª edição dos Filmes com Estrelas pode ser consultada aqui.