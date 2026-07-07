Mais de 500 alunos participaram no “Saber Navegar”

Projeto do Centro Náutico da Praia de Faro permitiu a introdução à canoagem junto de estudantes dos vários agrupamentos do concelho.

Mais de 500 alunos dos vários agrupamentos de escolas do concelho participaram nas duas fases da edição do projeto “Saber Navegar”, promovido entre março e junho pela Divisão de Promoção do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Faro.

A primeira fase deste projeto, realizada através do Centro Náutico da Praia de Faro durante os meses de março e abril, consistiu na deslocação da equipa técnica às escolas participantes para a realização de sessões de iniciação à modalidade de canoagem. Esta abordagem, desenvolvida em contexto escolar, permitiu proporcionar um primeiro contacto com a modalidade de canoagem a cerca de 500 alunos de 22 turmas, transmitindo os conceitos básicos de segurança, técnica e reforçando o interesse e aceitação do projeto.

A segunda fase, por sua vez, decorreu entre os meses de abril e junho, nas instalações do Centro Náutico da Praia de Faro, contando com a participação de cerca de 530 alunos do 4.º ano de escolaridade, provenientes dos diversos agrupamentos do concelho de Faro. Nesta fase, os alunos aplicaram os conhecimentos adquiridos anteriormente, desenvolvendo competências práticas de canoagem em contexto real, num ambiente seguro e orientado por técnicos especializados.

Ao longo das sessões os participantes desenvolveram a sua autonomia, confiança e segurança no meio aquático, aprofundando as competências técnicas da modalidade da canoagem.

Simultaneamente, o contacto direto com a Ria Formosa permitiu sensibilizar os alunos para a importância da preservação deste ecossistema e promover uma maior valorização do património natural do concelho.