Loulé Criativo abre inscrições para curso de caldeiraria artesanal

O Loulé Criativo promove um novo Curso de Caldeiraria Artesanal, uma oportunidade única para todos aqueles que pretendam adquirir competências numa área tradicional com forte ligação ao património local, mas aberta à inovação contemporânea.

A decorrer de outubro de 2026 a março de 2027, com uma duração de 217 horas, dividido em sessões de 3h30 (segundas, quartas e sextas-feiras, no período da tarde), este curso tem como objetivo proporcionar aos participantes uma introdução prática às principais técnicas de caldeiraria artesanal, com especial enfoque no trabalho com o cobre e o latão. Ao longo da formação, os formandos terão contacto direto com ferramentas e processos fundamentais, desenvolvendo competências técnicas e criativas.

A iniciativa destina-se a maiores de 18 anos, com ou sem experiência prévia, que pretendam explorar novas áreas profissionais ou aprofundar conhecimentos.

O curso será orientado pelos mestres artesãos da Oficina de Caldeireiros, e decorrerá em ambiente de oficina, privilegiando a aprendizagem prática e a experimentação.

Com esta iniciativa, o Loulé Criativo reforça o seu compromisso na valorização dos saberes tradicionais e na promoção de novas oportunidades de qualificação e desenvolvimento profissional.

As vagas são limitadas, sendo necessária inscrição prévia até ao dia 15 de agosto.

Para mais informações e inscrições, os interessados deverão contactar o Loulé Criativo.