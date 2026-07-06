Tribunal de Olhão assinala 150 anos com sessão comemorativa e exposição histórica

A Comarca de Faro vai assinalar os 150 anos da criação do Tribunal de Olhão da Restauração com uma sessão comemorativa, a realizar-se no próximo dia 10 de julho, pelas 10:00, no Palácio da Justiça de Olhão.

A iniciativa, organizada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Faro com o apoio do Município de Olhão, pretende celebrar a história e o papel desempenhado pelo Tribunal de Olhão ao longo de um século e meio ao serviço da justiça e da comunidade, reunindo representantes da Justiça, entidades locais e convidados ligados à história desta instituição.

O programa inclui uma sessão institucional evocativa, dedicada à história do Tribunal e à sua importância para o concelho de Olhão, com intervenções institucionais e um momento cultural, proporcionando uma homenagem ao percurso desta instituição e à sua relevância na administração da justiça ao longo dos últimos 150 anos.

No âmbito das comemorações, será também inaugurada a exposição documental e histórica “Tribunal de Olhão – Fragmentos da História”, realizada em articulação com o Município de Olhão.

A mostra reúne documentos, objetos e outros elementos representativos da evolução do Tribunal, permitindo ao público conhecer diferentes testemunhos do seu passado e da sua presença na vida judiciária e institucional do concelho. A exposição ficará patente no Palácio da Justiça de Olhão até ao final do ano.