Silves Beer Fest regressa com cinco dias de animação, gastronomia e cerveja artesanal

O Silves Beer Fest regressa à Praça Al-Mutamid, entre os dias 14 e 18 de julho, consolidando-se como um dos eventos de verão de referência no concelho. Música, gastronomia, cerveja artesanal e animação para todas as idades marcam mais uma edição do festival, cujo recinto funcionará diariamente entre as 18h00 e a 01h00.

Organizado pelo Silves Futebol Clube, em coorganização com o Município de Silves e o apoio da Junta de Freguesia de Silves, o festival distingue-se pela diversidade da sua programação, concebida para proporcionar momentos de convívio, descoberta e entretenimento à população e aos visitantes.

Ao longo dos cinco dias, o público poderá desfrutar de um programa de animação pensado para diferentes gostos musicais, que inclui bandas de covers e de tributo, sonoridades de inspiração étnica, música popular portuguesa, rock em diferentes estilos, momentos de humor e comédia tradicional, bem como atuações de DJ ao longo do evento.

Para além da programação musical, o Silves Beer Fest contará com uma variada oferta gastronómica, cervejas artesanais e uma Fun Zone, especialmente dedicada aos mais novos. Música, gastronomia, lazer e convívio complementam-se para proporcionar uma experiência completa, reforçando a atratividade de Silves enquanto destino de cultura, animação e bem-estar durante o verão.

A abertura oficial do evento terá lugar no dia 14 de julho, pelas 19h00.