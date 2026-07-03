UAlg congratula-se com a atribuição do Prémio Camões 2026 a Lídia Jorge

A Universidade do Algarve congratula-se com a atribuição do Prémio Camões 2026 a Lídia Jorge, Doutora Honoris Causa pela UAlg e uma das grandes vozes da literatura portuguesa contemporânea.

Natural de Boliqueime, no concelho de Loulé, Lídia Jorge vê agora reconhecido, com a mais importante distinção literária da língua portuguesa, um percurso literário, intelectual e cívico de exceção, marcado por uma obra amplamente traduzida, premiada e estudada em Portugal e no estrangeiro.

Instituído em 1988 pelos Governos de Portugal e do Brasil, o Prémio Luís de Camões distingue autores cuja obra tenha contribuído de forma significativa para o enriquecimento do património literário e cultural da língua portuguesa.

A ligação de Lídia Jorge à Universidade do Algarve tem sido marcada por uma relação próxima e duradoura. Em 2010, a escritora foi distinguida com o título de Doutora Honoris Causa em Literatura pela UAlg, e, entre 2009 e 2016, integrou o Conselho Geral da UAlg.

Licenciada em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa, Lídia Jorge exerceu funções como professora do ensino secundário antes de se dedicar plenamente à escrita. Viveu em Angola e Moçambique, experiências que marcaram profundamente o seu olhar literário sobre a memória, a história recente de Portugal, a condição humana e as transformações sociais.

É autora de uma vasta e diversificada obra literária, tendo construído uma das carreiras mais prestigiadas da literatura portuguesa. Entre os seus títulos mais emblemáticos destacam-se O Dia dos Prodígios (1980), O Cais das Merendas (1982), Notícia da Cidade Silvestre (1984), A Costa dos Murmúrios (1988), O Vale da Paixão (1998), O Vento Assobiando nas Gruas (2002) e Misericórdia (2022).

Ao longo do seu percurso, recebeu inúmeros prémios nacionais e internacionais, entre os quais o Prémio Médicis Étranger e o Prémio Pessoa. Foi ainda agraciada com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e distinguida pelo Estado francês como Dama da Ordem das Artes e das Letras.

Em reconhecimento do seu percurso intelectual e cívico, Lídia Jorge foi designada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para integrar o Conselho de Estado, ocupando o lugar anteriormente desempenhado pelo filósofo Eduardo Lourenço.

A atribuição do Prémio Camões 2026 constitui um justo reconhecimento de uma obra literária de exceção e representa igualmente motivo de orgulho para a região algarvia e para a Universidade do Algarve.