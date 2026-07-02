UAlg abre primeira fase de candidaturas para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)

A Universidade do Algarve tem candidaturas abertas para a primeira fase dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) até ao dia 9 de agosto.

Para o próximo ano letivo, 2026/2027, a UAlg disponibiliza 17 CTeSP nas áreas de Artes, Comunicação e Património; Ciências e Tecnologias da Saúde; Economia, Gestão e Turismo; e Engenharias e Tecnologias.

Podem candidatar-se a estes cursos titulares do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, como por exemplo, curso profissional ou curso tecnológico; titulares de um diploma de especialização tecnológica; de um diploma técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior e candidatos que obtenham aprovação através dos Maiores de 23 anos.

Os CTeSP conferem um diploma de técnico superior profissional de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações e têm a duração de dois anos letivos. O plano de estudos de cada curso contempla um conjunto de unidades curriculares organizadas em componentes de formação geral e científica, formação técnica e formação em contexto de trabalho, concretizada através de um estágio. Os titulares deste diploma poderão ingressar em cursos de licenciatura da UAlg, através de concurso especial dirigido a titulares de CTeSP.

Todas as informações sobre o processo de candidatura podem ser consultadas aqui.