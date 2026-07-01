Open Ateliers Olhão regressam em setembro com mais de 50 artistas participantes

A segunda edição dos Open Ateliers Olhão realiza-se entre os dias 18 e 20 de setembro, reforçando a aposta do Município na valorização, promoção e aproximação das artes visuais à comunidade.

Depois de uma primeira edição, em 2025, que contou com 20 participantes, o evento cresce significativamente este ano, reunindo mais de 50 artistas e ateliers sediados no concelho. As candidaturas refletem a diversidade da comunidade artística local, com 45% de participantes portugueses e 55% de artistas estrangeiros residentes em Olhão.

Para apoiar os artistas que não dispõem de atelier próprio, o Município irá disponibilizar espaços coletivos no centro da cidade, através da colaboração com entidades culturais, unidades hoteleiras, estúdios de arquitetura e do aluguer de lojas, criando novas oportunidades de criação, exposição e contacto com o público.

A programação reúne diferentes áreas artísticas, com destaque para a pintura, seguida da fotografia, ilustração e práticas multidisciplinares, incluindo ainda arquitetura, escultura, têxteis, design gráfico, azulejaria, gravura e arte urbana.

A edição de 2026 conta também com um conjunto alargado de parceiros locais, reforçando a ligação entre os artistas, as instituições e a comunidade, e contribuindo para afirmar Olhão como um território de criação artística e colaboração cultural.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Museu Municipal de Olhão através do telefone 289 700 103 ou do e-mail openateliers@cm-olhao.pt