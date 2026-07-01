Jardim do Alameda recebe mais uma edição do “Alameda Viva” dedicada ao bem viver

O Jardim da Alameda volta a encher-se de vida no próximo dia 4 de julho, entre as 17h00 e as 20h00, com mais uma edição do “Alameda Viva”, iniciativa promovida pelo Município de Faro que convida famílias, crianças e visitantes de todas as idades a desfrutar de uma tarde de atividades gratuitas ao ar livre.

Sob o tema “Jardim do Bem Viver”, esta edição propõe um programa diversificado que alia lazer, cultura, bem-estar, sustentabilidade e educação ambiental, promovendo hábitos de vida saudáveis e momentos de convívio em comunidade.

Ao longo da tarde, os participantes poderão assistir ao espetáculo de marionetas “Dom Roberto e o Castelo Assombrado – outras histórias e canções”, pela AmeliCarlos Marionetas, participar em sessões de yoga para bebés, crianças e famílias, descobrir a Medicina Geométrica com Rui Abrantes, experimentar uma sessão de Somatiko Yoga e terminar o dia ao som de um concerto de harpa por Helena Madeira.

A programação inclui ainda diversas atividades permanentes, entre as quais o workshop “Lanches Saudáveis”, uma ação sobre compostagem doméstica dinamizada pela Fagar, um atelier de construção de mini-hortas em vasos reciclados e um insuflável para os mais novos.

O “Alameda Viva” decorre quinzenalmente, aos sábados, até 26 de setembro, transformando o Jardim da Alameda num espaço de encontro, criatividade e diversão, através de diferentes temáticas que valorizam a cultura, o ambiente, o desporto e a participação da comunidade.

Paralelamente, a iniciativa integra também um programa de atividades especialmente dedicado à população sénior, que se realiza às terças-feiras, quinzenalmente, entre as 10h00 e as 11h00, promovendo o envelhecimento ativo através de momentos de convívio e bem-estar.

A participação em todas as atividades é gratuita.

Programa – 4 de julho | Jardim do Bem Viver

17h00 – 20h00

· Workshop “Lanches Saudáveis”;

· “Compostagem Doméstica”, com a Fagar;

· Atelier “Mini-hortas em vasos reciclados”;

· Insuflável “Fun Island”.

17h00 – 17h30

· AmeliCarlos Marionetas – Dom Roberto e o Castelo Assombrado – outras histórias e canções.

17h30 – 18h15

· Yoga para bebés e crianças em família.

17h45 – 18h30

· “Corpo – A Geometria da Vida”, por Rui Abrantes.

18h30 – 19h20

· Somatiko Yoga – Escutar o corpo | Da mente ao sentir.

19h20 – 20h00

· Concerto de harpa, por Helena Madeira.