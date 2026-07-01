Praias de Loulé com excelência ambiental e inclusão

O Município de Loulé volta a afirmar-se como um destino balnear de referência internacional pela qualidade, segurança e inclusão das suas praias. Esta segunda-feira, foram içados os galardões de “Bandeira Azul e de “Praia Acessível”, distinções que reforçam o posicionamento do litoral do concelho como destino de turismo sustentável.

O prestigiado galardão internacional “Bandeira Azul” vai estar hasteado em dez zonas balneares do concelho. Esta distinção reconhece os elevados critérios de qualidade ambiental, a segurança, os serviços prestados e a gestão sustentável das praias da Quinta do Lago, Ancão, Garrão Nascente, Garrão Poente, Vale do Lobo, Loulé Velho, Almargem, Forte Novo, Quarteira e Vilamoura

Paralelamente, o compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, nomeadamente ao nível da mobilidade, mantém-se como uma prioridade central da Autarquia. O galardão “Praia Acessível”, que distingue as zonas balneares que reúnem condições de acessibilidade para todos, foi atribuído a oito praias do concelho: Quinta do Lago, Ancão, Garrão Poente, Vale do Lobo, Loulé Velho, Forte Novo, Quarteira e Vilamoura.

Esta distinção assegura que as pessoas com mobilidade condicionada encontram no litoral de Loulé todas as condições necessárias para uma fruição balnear plena, segura e autónoma.

Estas distinções refletem o empenho contínuo do Município de Loulé e das entidades suas parceiras na preservação e valorização do património natural. O investimento na qualidade das zonas balneares garante elevados padrões de segurança, acessibilidade e serviços de excelência a todos os residentes e visitantes ao longo de toda a temporada de verão (até 30 de setembro).