CEAD promoveu I Encontro Temático da Rede Colaborativa sobre desafios da intervenção comunitária

O Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária (CEAD) da Universidade do Algarve (UAlg), em parceria com a Associação Oficina, promoveu, no passado dia 26 de junho, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Gambelas, o I Encontro Temático da Rede Colaborativa CEAD.

Subordinado ao tema “Desafios emergentes na intervenção comunitária: que respostas colaborativas precisamos de construir?”, o evento reuniu investigadores/as, profissionais e representantes de organizações da sociedade civil com intervenção nos territórios, criando um espaço de reflexão e diálogo sobre os desafios atuais da intervenção comunitária e as respostas colaborativas necessárias para promover maior impacto social.

O programa integrou uma conversa temática com a participação de Ana Sofia Martins (ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento), Vasco Cary (Programa Loulé Cidade Educadora, Câmara Municipal de Loulé) e Ana Luísa Costa (Centro de Investigação e Intervenção Educativas – Universidade do Porto), moderada por Sandra Valadas, investigadora do CEAD.

O encontro incluiu ainda uma sessão participativa dedicada à discussão do plano de atividades da Rede Colaborativa CEAD – 2026-2029, dinamizada por Liliana Paulos (CEAD-UAlg) e Vânia Martins ( Associação Oficina), reforçando o compromisso com a construção conjunta de conhecimento e o desenvolvimento de redes de colaboração entre a academia e a comunidade.

O evento foi financiado por Fundos Nacionais, através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do projeto UID/05739/2025 – Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária.