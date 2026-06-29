UAlg reforça cooperação com instituições de Singapura na Research and Innovation Week

A Universidade do Algarve (UAlg) participou, a convite do Embaixador de Portugal em Singapura, Carlos Pires, na 2nd Singapore–Portugal Research and Innovation Week, que se realizou de 22 a 26 de junho. O evento reuniu várias universidades e instituições portuguesas, promovendo o reforço da cooperação científica e tecnológica entre Portugal e Singapura, num contexto de estreita articulação com universidades e entidades do ecossistema industrial e de inovação daquele país asiático.

A delegação da UAlg contou com a presença da Reitora, Alexandra Teodósio, da Vice-Reitora para as Parcerias e Universidade Europeia dos Mares (SEA-EU), Patrícia Pinto, e do Vice-Reitor para a Investigação e Inovação, Pedro Castelo Branco.

Ao longo da semana, a comitiva da UAlg desenvolveu um programa intensivo de trabalho com instituições de Singapura, destacando-se diversas visitas a infraestruturas científicas de excelência.

Na Nanyang Technological University (NTU), a delegação visitou, a convite do docente Paulo Bartolo, o laboratório de 3D printing (Singapore Centre for 3D Printing), onde teve contacto com tecnologias avançadas de fabrico aditivo. Esta visita evidenciou o potencial destas tecnologias para o desenvolvimento de novas soluções no ensino e na investigação aplicada, em particular no apoio ao setor da produção automatizada e da construção naval, abrindo também perspetivas para o estabelecimento de parcerias internacionais ao nível de programas de bolsas de doutoramento da UAlg.

Ainda na NTU, destacou-se a visita ao Nanyang Environment & Water Research Institute (NEWRI), onde foram apresentados projetos inovadores nas áreas do ambiente e da gestão da água, permitindo identificar sinergias com a investigação desenvolvida na UAlg em domínios estratégicos ligados à sustentabilidade algarvia, na área da escassez hídrica. Luís Chícharo, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade do Algarve, presente em sabática em instituições vizinhas na Malásia e no Vietname, acompanhou a visita na qualidade de coordenador da Cátedra UNESCO na UAlg em “Eco-hidrologia: Água para a Sociedade e os Ecossistemas”.

Através da National University of Singapore (NUS), que demonstrou interesse na colaboração nas áreas das Ciências do Mar e da Economia Azul, realizou-se uma visita ao St John’s Island National Marine Laboratory (SJINML), organizada pela docente Jani Tanzil, uma estação de investigação de referência nas Ciências do Mar, onde foram apresentadas infraestruturas, projetos em curso e oportunidades de colaboração científica. Seguiu-se uma visita ao Centro de Aquacultura de Singapura, na mesma ilha, onde possíveis parcerias com entidades algarvias também serão aprofundadas.

Na NUS, a convite do docente Gordon Xiong, a comitiva visitou igualmente o Singapore Health Technologies Consortium (HealthTEC.SG), onde foram estabelecidos diversos contactos com vista ao desenvolvimento de parcerias na área da Saúde. As interações centraram-se, em particular, na promoção da investigação em prol da qualidade de vida durante o envelhecimento e em ligações a dietas saudáveis.

A convite da professora Lam Khin Yong, a agenda incluiu ainda a deslocação ao Singapore Institute of Technology (SIT), universidade de perfil técnico, onde a delegação participou em sessões institucionais dedicadas ao estabelecimento de programas de mobilidade e escolas de verão, bem como na visita a laboratórios e infraestruturas tecnológicas.

No âmbito do Innovation Day, organizado com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), a Universidade do Algarve participou numa sessão dedicada ao reforço da cooperação entre Portugal e Singapura, onde apresentou o seu perfil institucional. A intervenção da UAlg destacou uma breve apresentação da universidade, alguns projetos e iniciativas de investigação com impacto internacional, bem como a ligação universidade–empresa, com especial enfoque na promoção da coprodução de conhecimento.

Ao longo da missão, a participação em sessões temáticas, visitas técnicas e momentos de networking permitiu à UAlg consolidar contactos com parceiros académicos e tecnológicos de Singapura, reforçando o seu posicionamento em redes globais de ciência e inovação. Destacam-se, em particular, as oportunidades identificadas para o desenvolvimento de novos cursos de verão internacionais, potenciando a atração de estudantes estrangeiros e a afirmação da UAlg como destino de formação avançada em áreas estratégicas.

Esta presença insere-se na estratégia de internacionalização da Universidade do Algarve, contribuindo para o desenvolvimento de novas parcerias, nomeadamente ao nível da formação avançada, programas doutorais e oferta de curta duração, e para a afirmação da Instituição como um ator relevante no panorama científico internacional.