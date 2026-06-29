UAlg entre as universidades mais sustentáveis do mundo no impacto para os ODS

A Universidade do Algarve (UAlg) continua a destacar-se no panorama nacional e internacional no contributo para um futuro mais sustentável, posicionando-se a nível de impacto no contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entre as três melhores Universidades em Portugal , no âmbito do Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Rating 2026. Na avaliação global, que mede o contributo das universidades para os ODS das Nações Unidas, este ano com 1646 Instituições de Ensino Superior (IES), provenientes de 116 países ou regiões, a UAlg integra o grupo das instituições classificadas entre as posições 301-400 do mundo no rating.

Entre os resultados de maior destaque, a UAlg alcançou posições de excelência em áreas diretamente ligadas à sua estratégia institucional, e às suas competências a nível de ensino, investigação, inovação e coprodução de conhecimento desenvolvido com a sociedade, no grupo 101-200 mundial nos ODS Erradicar a Fome (ODS 2), Igualdade de Género (ODS 5), Ação Climática (ODS13), Proteger a Vida Marinha (ODS 14), Proteger a Vida Terrestre (ODS 15) e Paz, Justiça e Instituições Eficazes (ODS 16).

O desempenho da Universidade do Algarve volta a evidenciar a relevância em particular nos domínios das Ciências do Mar, Sustentabilidade Ambiental, Saúde e Inclusão Social. Os resultados refletem igualmente o compromisso da academia algarvia com práticas responsáveis e com a promoção de soluções para a região e a nível internacional para os desafios globais definidos pela Agenda 2030 das Nações Unidas.

A UAlg obteve ainda classificações de relevo nos ODS 7, Energias Renováveis e Acessíveis (201-300), ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas (201-300), ODS 10, Reduzir as Desigualdades (201-300) e ODS 17, Parcerias para a Implementação dos Objetivos (201-300), demonstrando uma atuação abrangente nas múltiplas dimensões da sustentabilidade.

Os THE Sustainability Impact Ratings constituem uma das mais prestigiadas avaliações internacionais do ensino superior, analisando o impacto social, económico e ambiental das universidades à escala global, através do seu contributo para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A presença consistente da Universidade do Algarve neste ranking confirma o seu papel como instituição de referência na promoção do desenvolvimento sustentável, com impacto regional, nacional e internacional.