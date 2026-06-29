Faro Youth Lab recebe iniciativa de orientação para o ensino superior e mercado de trabalho

O Município de Faro promove, no próximo dia 4 de julho, no Faro Youth Lab – Espaço Jovem Municipal, o “Podcast Universitário”, uma iniciativa dirigida a jovens que se encontram a concluir o ensino secundário e que procuram apoio na definição do seu percurso académico e profissional.

O evento propõe um dia de reflexão, esclarecimento e partilha de experiências sobre temas fundamentais para quem se prepara para ingressar no Ensino Superior ou dar os primeiros passos no mercado de trabalho.

Ao longo do dia, os participantes terão acesso a sessões temáticas, conversas informais, podcasts ao vivo e testemunhos reais, abordando questões como a escolha do curso, o acesso ao Ensino Superior, o desenvolvimento de competências e os desafios da entrada no mundo profissional.

O programa conta ainda com a participação de entidades convidadas, nomeadamente a Universidade do Algarve, que apresentará informação sobre o acesso e a oferta formativa disponível, e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), através da sua Academia de Liderança.

Esta iniciativa enquadra-se na estratégia municipal de promoção da juventude e de apoio à orientação vocacional, contribuindo para que os jovens possam tomar decisões mais informadas e conscientes relativamente ao seu futuro académico e profissional.

Programa

10h00 – “O Restaurante dos Cursos chamado Ensino Superior: Como escolher?” + Check Acesso ao Ensino Superior

11h00 – Universidade do Algarve – Acesso e Oferta Formativa

12h00 – ANJE – Academia de Liderança

14h30 – “A Desmistificação do Bicho-Papão Chamado Mercado de Trabalho”

15h30 – Podcast ao Vivo – Dicas e Testemunhos

As inscrições decorrem até ao dia 2 de julho, através do formulário disponível aqui.

Para mais informações, os interessados poderão consultar as redes sociais da Divisão de Promoção do Desporto e Juventude do Município de Faro, através da página @desportoejuventudeemfaro, ou contactar o serviço através do telefone 289 870 884 ou do endereço de correio eletrónico juventude@cm-faro.pt.