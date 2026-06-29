Praias do concelho de Silves voltam a ser distinguidas com bandeira azul, praia acessível e qualidade de ouro

As praias de Armação de Pêra e Praia Grande Poente voltaram a ser distinguidas pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) com o prestigiado galardão “Bandeira Azul”, reconhecimento que valida a excelência da qualidade da água, a educação ambiental, segurança, serviços e informação prestados aos utilizadores.

Além desta distinção, as praias de Armação de Pêra e Praia Grande Poente foram igualmente reconhecidas pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) com o galardão “Praia Acessível”, destacando as condições de acesso e utilização para todos os cidadãos, incluindo pessoas com mobilidade condicionada.

A qualidade das praias do concelho foi também evidenciada pela associação ambientalista QUERCUS, que atribuiu o selo “Qualidade de Ouro” às praias de Armação de Pêra, Praia Grande Poente e Praia Grande Nascente, na freguesia de Pêra, distinguindo a excelência da qualidade da água balnear.

A cerimónia de hastear das Bandeiras Azuis ficou ainda marcada pela apresentação da Bandeira Comemorativa dos 40 Anos da Bandeira Azul, resultado de um trabalho colaborativo desenvolvido pelas representantes do Polo de Educação ao Longo da Vida de Armação de Pêra e pelo Jardim de Infância de Pêra (CAF), integrado no programa de atividades de educação ambiental promovido pelo Município de Silves.

A iniciativa contou com a presença de diversas entidades parceiras e representantes institucionais, nomeadamente da Presidente da Câmara Municipal de Silves, Luísa Conduto Luís, Executivo Municipal, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da Região de Turismo do Algarve (RTA), da Capitania do Porto de Portimão e dos Presidentes das Juntas de Freguesia.

Estas distinções reforçam o compromisso das entidades locais e dos diversos parceiros na promoção da qualidade ambiental, da acessibilidade e da valorização do litoral, contribuindo para afirmar as praias do concelho como destinos de excelência para residentes e visitantes.