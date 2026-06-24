Educação ambiental na Praia da Fuseta-Ria sensibiliza alunos para a proteção da vida marinha

No âmbito do programa Bandeira Azul, o Município de Olhão convidou a Rede de Arrojamentos do Algarve (RAAlg), um projeto coordenado pela Universidade do Algarve (UAlg) e pelo CCMAR, para dinamizar uma ação de educação ambiental dirigida aos alunos do 3.º e 4.º anos da Escola Básica

do 1.º Ciclo da Fuseta.

A atividade teve início na escola, com uma breve apresentação sobre o trabalho desenvolvido pela RAAlg, permitindo aos alunos conhecer melhor a missão desta rede, responsável pela monitorização e resposta a ocorrências envolvendo mamíferos marinhos, tartarugas.Após este momento de aprendizagem, os participantes deslocaram-se à Praia da Fuseta-Ria, onde tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos através de atividades

educativas e de observação no terreno.

Estas iniciativas desempenham um papel fundamental na sensibilização das crianças para a preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, promovendo uma maior compreensão da biodiversidade local e da importância de adotar comportamentos responsáveis em relação ao ambiente. Ao aproximar os mais jovens da natureza e da ciência, contribui-se para a formação de cidadãos mais conscientes, informados e empenhados na proteção do património natural que nos rodeia.