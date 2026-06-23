Lagos Food Fest regressa para a 11.ª edição com street food, música e animação

Entre os dias 2 e 5 de julho, a Praça do Infante e o Jardim da Constituição voltam a receber o Lagos Food Fest, um dos mais aguardados eventos gastronómicos de verão da cidade. Com entrada gratuita, o festival decorre diariamente entre as 12h00 e as 24h00 e promete quatro dias de sabores, animação e espetáculos musicais.

Organizado pela Travia Wine & Food, com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, o evento chega à sua 11.ª edição consolidando-se como uma referência nacional no universo da street food. Inspirado nos grandes festivais gastronómicos que marcam presença em várias cidades europeias e mundiais, o Lagos Food Fest reúne alguns dos mais originais food trucks do país, proporcionando aos visitantes a oportunidade de descobrir propostas inovadoras e o melhor que se faz em Portugal ao nível da gastronomia de rua.

Além da oferta gastronómica diversificada, o festival contará com um programa de animação e espetáculos musicais, criando um ambiente de convívio e entretenimento para todas as idades.

Ao longo dos anos, o Lagos Food Fest tem vindo a afirmar-se como um importante dinamizador da cidade durante a época estival, atraindo residentes e turistas em busca de novas experiências gastronómicas e culturais num dos cenários mais emblemáticos de Lagos.