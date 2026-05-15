“Dança a Mente” apresenta espetáculo inclusivo na UAlg

O projeto inclusivo Projeto Dança a Mente vai apresentar um novo espetáculo de dança adaptada no próximo dia 14 de junho de 2026, às 16h, no Grande Auditório do Campus das Gambelas da Universidade do Algarve.

Sediado em Faro, o Projeto Dança a Mente é uma iniciativa independente dedicada à dança adaptada e inclusiva, cuja missão passa pela promoção da inclusão social, do bem-estar, da autonomia e da criatividade. Através do trabalho artístico desenvolvido, o projeto pretende contribuir para uma sociedade mais consciente e atenta ao talento de todas as pessoas, independentemente das suas características.

O espetáculo “Dança a Mente” inspira-se na vivência de uma pessoa com autismo, TDAH e outras condições, retratando diferentes formas de percecionar o mundo ao longo de um dia na vida de cada indivíduo. A performance procura sensibilizar o público e desmistificar realidades frequentemente pouco compreendidas, através da expressão corporal e artística.

Mais informações sobre o projeto podem ser consultadas através das redes sociais oficiais no Instagram e no Facebook.