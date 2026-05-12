Faro recebe a Primavera Literária e a 48ª Feira do Livro no Jardim da Alameda

De 13 a 17 de maio, vai decorrer no Jardim da Alameda e Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa, a Primavera Literária e a 48ª Feira do Livro de Faro.

São muitos os eventos e atividades culturais que preenchem a Primavera Literária, de onde se destacam nomes como: Pedro Chagas Freitas, Raul Minh’alma, Daniel Sampaio, Miguel Sousa Tavares, Carlos Alberto Moniz com Rui Baeta, Filipa Martins com Ana Margarida de Carvalho e Ana Isabel Soares, Recital de Inês Castel-Branco com Jorge Baptista da Silva e um concerto final do grupo Manga Limão.

Vamos ter todos os dias muitas atividades infantis e juvenis, para jardins de infância, escolas e famílias.

Em permanência nos 5 dias do evento, vão estar patentes exposições na Biblioteca, IPDJ e Jardim da Alameda, animações circenses, atores a declamar poesia, música ao vivo, entre outras.

No Jardim da Alameda estará o palco Casa do Sabio com concertos, o Bosque das Letras com atividades para crianças e famílias, a Casa do Autor para apresentações de livros, e ainda a venda de livros nos diversos stands da Feira do Livro.