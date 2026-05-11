Semana Académica do Algarve com nova localização em 2027

A 39.ª Semana Académica do Algarve foi a última a realizar-se no Complexo Desportivo do Campus da Penha, em Faro, encerrando um ciclo histórico para aquele que é o maior evento académico da região.

A confirmação foi dada por Tomás Silva, presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), em entrevista à RUA FM. Segundo o responsável, a mudança de recinto já está a ser discutida com a Câmara Municipal de Faro, que apresentou novas possibilidades para acolher as futuras edições do evento.

“Recebemos algumas sugestões por parte da Câmara, de sítios que já estão pensados para outros espaços e que a Semana Académica se poderia enquadrar dentro do planeamento que há para a cidade de Faro”, explicou.

A mudança de localização surge também como uma oportunidade para repensar o formato atual da Semana Académica, a começar pela sua duração. Segundo Tomás Silva, os nove dias representam um desafio elevado para a associação, tanto do ponto de vista logístico como financeiro, tendo em conta a dimensão do evento e a realidade da região.

Questionado sobre uma eventual recandidatura, Tomás Silva não excluiu essa hipótese, afirmando que poderá avançar novamente caso considere que ainda tem contributos a dar à associação académica.

A edição deste ano contou com atuações de Irina Barros, Deejay Telio, Regula, Holly Hood e Djodje, entre outros artistas.

A RUA FM voltou a ser a rádio oficial da Semana Académica do Algarve e os conteúdos produzidos, incluindo entrevistas, já estão disponíveis nas nossas plataformas.

Foto: Semana Académica do Algarve