Humor de Joana Marques, fado de Carminho e muito mais no Teatro das Figuras em maio

O mês de maio chega ao Teatro das Figuras repleto de propostas culturais bastante abrangentes – do Jazz ao Fado, da Dança ao Teatro, da Comédia ao Infantil.

De 30 de abril a 24 de maio, as sonoridades do Jazz vão circular pela cidade de Faro no âmbito da 10.ª edição do Festival “Os Dias do Jazz”. O concerto de abertura acontece no dia 30 de abril no Teatro das Figuras, para assinalar o Dia Internacional do Jazz, com o espetáculo onde Zé Eduardo acompanhado pelo seu Trio convida o cantor Clarke Peters, acontece pelas 21h30. Segue-se o concerto do projeto bracarense OCENPSIEA no Teatro Lethes no dia 9 de maio, pelas 21h00; no dia 10 de maio é a vez do projeto Paula Sousa Trio no Club Farense, pelas 18h00; Miguel Ângelo Trio acontece no Jardim da Alameda, dia 15 de maio, pelas 19h00; o Teatro das Figuras recebe o concerto de Bruno Pernadas, no dia 16 de maio, às 21h30; o Festival encerra com o projeto João Paulo Esteves da Silva Quarteto que acontece no Club Farense no dia 24 de maio, às 18h00.

No âmbito do Festival Mochila, o Teatro das Figuras acolhe o concerto de Dino D’Santiago no dia 2 de maio pelas 21h30. Dino trabalha a tradição cabo-verdiana com o peso contemporâneo da eletrónica global, como prova o hino “Kriolu”, com a colaboração de Julinho KSD e coprodução de Branko e é consensual – os seus concertos são marcados por uma energia contagiante.

Com duas sessões esgotadas há vários meses, a comediante e radialista Joana Marques vai finalmente falar sobre tudo o que aconteceu no último ano no espetáculo “EM SEDE PRÓPRIA”. Ao melhor estilo do “Extremamente Desagradável”, Joana vai analisar “à lupa” os acontecimentos que a tornaram, acidentalmente, protagonista do telejornal durante um longo período.

O Teatro Nacional de São João desce ao sul do país para apresentar a peça de teatro “Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem”, de Victor Hugo Pontes e música de A Garota Não. O encenador e coreógrafo convida o público a mergulhar no universo de Manuel António Pina, desde textos sobre a infância e juventude a crónicas e entrevistas do escritor.

No dia 10 de maio, pelas 19h00, a Orquestra do Algarve apresenta um programa dedicado ao romantismo tardio e às suas múltiplas geografias expressivas. O Concerto para Violino de Sibelius, integrado no Ciclo Grandes Solistas conta com a participação da solista Heidi Hatch, concertino na Orquestra de Extremadura, cuja sensibilidade e presença artística prometem revelar toda a profundidade desta partitura.

A partir do texto de Jon Fosse e com encenação de Nuno Cardoso, O Nome é uma sonata implacável que expõe todas as fraturas que dilaceram o núcleo primeiro das nossas comunidades – as famílias, neste admirável novo mundo tik-tok e pós-Covid. É uma peça poética, a partir de um texto assombrado, prenhe de fantasmas que tecem a possibilidade de um momento de teatro singular. No dia 21 de maio, pelas 21h30.

“Eu vou Morrer de Amor ou Resistir” é o sétimo álbum de Carminho, figura ímpar da música portuguesa. Esta voz inconfundível do Fado, reforça a sua profunda dedicação na permanente descoberta deste género musical em todas as suas formas. Carminho apresenta-se no palco do Teatro das Figuras dia 23 de maio, pelas 21h30.

Partindo da premissa “Para que serve a Literatura”, Nelson Guerreiro (Bóia – Associação Cultural) convida as escritoras Maria Antónia Oliveira e Patrícia Portela para uma conversa sobre o papel da Literatura nos dias de hoje, que utilidade lhe reconhecemos e que valor lhe atribui a sociedade contemporânea. Uma conversa para ter ao final da tarde de dia 27 de maio, a partir das 18h00, no bar do Teatro das Figuras.

O Que se Abre em Nós é a proposta de Sofia Dias e Vítor Roriz, que regressam ao dueto — o formato que melhor espelha a cumplicidade artística e a intensidade desta colaboração de quase duas décadas. Os seus duetos surgem como partilhas íntimas com o público — partilhas de estados de presença e modos de relação, (re)visões do mundo, do que é viver, destruir e construir com o outro. O texto deste espetáculo tem assinatura de Tiago Rodrigues e terá lugar no dia 29 de maio, às 21h30.

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, celebrado a 1 de junho, o Teatro recebe o espetáculo Masha e o Urso – Missão no Circo, direcionado para o público infantil. Com duas sessões no dia 31 de maio, às 11h00 e às 15h00, a Masha e os seus amigos vão viver uma grande aventura enquanto tentam salvar o seu amigo Urso.

Os bilhetes para os espetáculos no Teatro das Figuras podem ser adquiridos na bilheteira (de terça-feira a sábado, das 13h00 às 19h30, e no dia do espetáculo até ao seu início) ou online (https://teatrodasfiguras.bol.pt).