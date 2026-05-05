Olhão renova bandeiras Azul e Qualidade de Ouro nas suas praias em 2026

Já foram divulgadas as listas das praias galardoadas com Bandeira Azul e Qualidade de Ouro para a época balnear de 2026, e o concelho de Olhão volta a destacar-se ao ver as suas zonas balneares distinguidas com estes símbolos de qualidade ambiental.

As praias Armona-Mar, Armona-Ria, Fuseta-Mar e Fuseta-Ria renovam, assim, a Bandeira Azul por mais um ano. Também a Marina de Olhão conquistou pela primeira vez a distinção. Já as praias Armona-Mar, Armona-Ria, Cavacos e Fuseta-Mar renovaram o galardão Qualidade de Ouro. Este reconhecimento reforça o compromisso contínuo do Município de Olhão com a sustentabilidade, a preservação ambiental e a qualidade das suas infraestruturas balneares, mantendo elevados padrões ao nível da limpeza, segurança e serviços prestados aos veraneantes.

O presidente da Câmara Municipal de Olhão, Ricardo Veia Calé, já manifestou a sua satisfação com estas conquistas: “É com grande orgulho que vemos, uma vez mais, as nossas praias distinguidas com as bandeiras Azul e Qualidade de Ouro. Este reconhecimento reflete o trabalho consistente que tem sido desenvolvido e o empenho de todos na valorização do nosso património natural”.

A renovação destes galardões confirma Olhão como um destino de excelência no Algarve, proporcionando aos visitantes praias de elevada qualidade e um ambiente cuidado, em harmonia com a natureza.

A Bandeira Azul e o galardão Qualidade de Ouro são símbolos de qualidade que reconhecem o esforço conjunto de várias entidades na promoção do desenvolvimento sustentável, conciliando o progresso local com a proteção do ambiente. Este galardão contribui ainda para sensibilizar cidadãos e decisores para a importância de preservar os ecossistemas marinhos, costeiros e lacustres.