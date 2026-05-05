Primeiro leilão de atum rabilho em Portugal acontece em Olhão com enfoque na tradição e sustentabilidade

O Porto de Pesca de Olhão recebeu ontem um evento inédito no país: “Maguro Seri”, o primeiro leilão de atum rabilho, promovido pela Nutrifresco e pela Tunipex, com o apoio da Docapesca. A iniciativa assinalou a abertura oficial da época do atum no Algarve, reunindo cerca de 90 convidados, entre chefs de renome e representantes institucionais.

O destaque do leilão foi um exemplar de atum rabilho com 238 quilos e cerca de 2,5 metros, capturado através da técnica tradicional da armação – um método sustentável e milenar que faz parte da identidade algarvia. À semelhança dos leilões japoneses, a disputa envolveu vários restaurantes de topo, sendo o lance vencedor, na ordem dos 10 mil euros, feito pelo resort Pine Cliffs.

O evento, que assinalou a abertura oficial da safra deste ano no Algarve, contou com a presença do presidente da Câmara de Olhão, Ricardo Calé, da diretora de Portos e Lotas da Região Sul, Rosa Cavaco, e do Comandante do Porto de Olhão, Pedro de Palma, além de representantes do Grupo de Ação Local (GAL) Pesca Sotavento Algarve, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

Mais do que uma venda, o evento procurou valorizar a qualidade do atum da costa portuguesa e divulgar a arte da armação, preservada há décadas pela Tunipex. Os participantes assistiram ao desembarque, conheceram os critérios de avaliação do peixe e acompanharam uma demonstração de corte, culminando num almoço com diferentes abordagens gastronómicas ao atum.

Com uma vertente solidária, 10% do valor arrecadado foi destinado ao RIAS (Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens) e à associação Somos Esperança, ambos localizados em Olhão, reforçando o compromisso ambiental e social da iniciativa.

A estreia deste leilão marca um novo capítulo na promoção da pesca sustentável e da gastronomia nacional, aproximando Portugal de práticas internacionais e celebrando um dos seus recursos marinhos mais emblemáticos.