Litoral do concelho de Loulé distinguido com bandeiras azuis

São 10 as praias do concelho de Loulé que voltam a ser distinguidas pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental. Quinta do Lago, Ancão, Garrão Nascente, Garrão Poente, Vale do Lobo, Loulé Velho, Almargem, Forte Novo, Quarteira e Vilamoura, tal como a Marina de Vilamoura, voltam a ostentar a Bandeira Azul na época balnear que arranca a 1 de junho.

O Município vê, uma vez mais, a totalidade das suas praias reconhecidas com o galardão, símbolo de qualidade e sinónimo de confiança para os banhistas. Mas também a Marina de Vilamoura, um ex-líbris do turismo algarvio.

O hastear da Bandeira Azul significa que a praia, marina ou embarcação cumpre rigorosos critérios internacionais divididos em quatro áreas: qualidade da água, com amostragens regulares que garantem que a água é excelente para banhos; gestão ambiental, garantindo a limpeza do areal, recolha seletiva de resíduos e manutenção de instalações sanitárias; segurança e serviços, assegurando a presença de nadadores-salvadores, equipamentos de primeiros socorros e boas acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida; e a educação ambiental, através da promoção de atividades de sensibilização que incentivam os cidadãos a proteger os ecossistemas marinhos e costeiros.

Este selo de qualidade das zonas balneares é fruto de um trabalho realizado ao longo de todo o ano e reafirma o compromisso do Município de Loulé com a excelência ambiental, a gestão sustentável e a segurança dos utilizadores.

De referir que este ano as praias entre Quarteira e o Garrão terão mais espaço para os veraneantes já que decorreu, ao longo das últimas semanas, o reposicionamento artificial da areia, cujos trabalhos estão na sua fase final.