AF Algarve distinguida com o Prémio Fundação FPF

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) foi distinguida com o Prémio Fundação FPF relativo ao mês de março na categoria de Entidades. A votação dos projetos finalistas teve lugar na mais recente reunião do Conselho de Administração da Fundação FPF, na Cidade do Futebol.

O projeto “A Bola Vai à Escola”, através do qual a AFA promove o futebol e o futsal junto da comunidade escolar e que chegou já a cerca de 500 alunos do primeiro ciclo, valeu o reconhecimento da Fundação FPF.

A AFA continua a dinamizar o projeto “A Bola Vai à Escola”, que procura incentivar a prática desportiva entre os jovens algarvios, promovendo uma maior integração do desporto e dos seus valores nas atividades escolares. Para além da componente prática, o projeto pretende também sensibilizar os jovens para os valores fundamentais do desporto, como o respeito, o fair-play, o trabalho em equipa, a inclusão e a disciplina, princípios essenciais tanto dentro como fora do campo.

As escolas interessadas em receber o projeto devem enviar e-mail para: abolavaiaescola@afalgarve.pt.

Foram também finalistas do Prémio Fundação FPF a AF Horta, com a campanha “Os Valores Marcam Mais”, que visa unir os agentes desportivos e a comunidade local na promoção de uma cultura positiva, dentro e fora das quatro linhas; e a AF Viseu, que assinalou o Dia Internacional da Mulher – 8 de março – com a campanha “Sonho de Menina”, a celebrar todas as mulheres que quebraram barreiras na modalidade e a inspirar as que lhe darão continuidade, com um aceno a novas praticantes: “AF Viseu – onde o teu talento encontra o caminho”.