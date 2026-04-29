UAlg organiza Festival das Ciências do Mar em Sagres

A Estação Marinha de Sagres da Universidade do Algarve organiza, de 6 a 9 de maio, o Festival das Ciências do Mar, um evento que celebra a biodiversidade marinha da região, numa semana dedicada ao conhecimento científico, à educação ambiental e à valorização dos sistemas marinhos com o objetivo de aproximar a ciência da comunidade.

O festival aborda diferentes temas ligados ao oceano, como as espécies marinhas, as alterações climáticas, a pesca sustentável, o lixo marinho e os microplásticos, promovendo uma reflexão sobre os desafios que os ecossistemas marinhos enfrentam, e a importância da conservação e sustentabilidade dos oceanos.

Através de colaborações com várias instituições ligadas ao mar e à ciência, como os Centros Ciência Viva, a Agência Portuguesa para o Ambiente e a Docapesca, o Festival das Ciências do Mar coloca um foco especial nos mais jovens. Entre 6 e 8 de maio, o programa inclui atividades dirigidas aos alunos do Município de Vila do Bispo, aproximando os estudantes da investigação científica e da biodiversidade marinha.

No dia 7 de maio, além das atividades dirigidas aos alunos, o festival reserva também propostas especialmente pensadas para seniores, promovendo experiências de aprendizagem, partilha e descoberta sobre o ambiente marinho.

Já no dia 9, o festival abre portas ao público em geral convidando miúdos e graúdos a participar em várias atividades.

O evento termina com uma observação de estrelas, uma atividade organizada pelo Centro de Ciência Viva de Lagos.

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