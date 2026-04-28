Município de São Brás de Alportel e Universidade do Algarve reforçam cooperação

O Município de São Brás de Alportel e a Universidade do Algarve estreitam os seus laços de cooperação, reforçando a aproximação da academia ao território e às comunidades.

Este reforço da colaboração institucional foi o propósito de uma reunião realizada no início deste mês, na Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que juntou o executivo municipal a tempo inteiro e a magnífica reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio, acompanhada pela sua adjunta, Sofia Vairinhos.

O reforço do protocolo já existente entre as duas entidades e o alargamento da cooperação institucional, com vista ao desenvolvimento de novas iniciativas conjuntas nas áreas do ensino, da formação e investigação foram temas abordados na reunião onde foram discutidas oportunidades de colaboração em diferentes ciclos de estudo, incluindo experiências práticas no terreno, bem como a realização de atividades académicas e científicas no concelho.

Foi ainda destacada a importância de reforçar a ligação entre a comunidade escolar e o tecido empresarial local, nomeadamente no contexto dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), promovendo uma maior articulação entre educação, inovação e desenvolvimento económico.

A reunião permitiu igualmente abordar iniciativas de valorização do território e de dinamização do conhecimento, assim como a possibilidade de realização de eventos académicos e de divulgação científica em São Brás de Alportel, envolvendo escolas, empresas, entidades locais e centros de investigação.

Por fim, foram analisadas perspetivas de cooperação futura na área da investigação e da ação social, incluindo projetos em parceria com estruturas municipais.

À margem da reunião foi estabelecido o objetivo de firmar nos próximos meses o Pacto Conhecimento e Inovação.

A Universidade do Algarve (UAlg) foi criada oficialmente em 1979, através da Lei n.º 11/79, de 28 de março, tendo iniciado a sua atividade letiva em 1983. Resultante de uma vontade regional, tem vindo, ano após anos, a afirmar-se a nível regional, nacional e internacional como um polo de ensino superior no sul do país, com uma forte ligação ao território e às comunidades onde se insere.

Este encontro reforça o compromisso conjunto de continuar a desenvolver uma relação de cooperação próxima, orientada para a valorização do território e das suas comunidades.