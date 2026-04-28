Faro: Dino D’Santiago, Sam the Kid e muito mais no Festival MOCHILA

Na sua 6.ª edição, o MOCHILA regressa a Faro de 1 a 10 de maio, com mais de 20 propostas de teatro, música, dança, performance e novo circo, distribuídas por nove espaços da cidade. Dino D’Santiago, Sam the Kid, Cláudia Gaiolas, Tiago Cadete, Terra Amarela e LAMA Teatro são alguns dos artistas e companhias que integram a programação.

O MOCHILA – Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, organizado pelo LAMA Teatro, regressa a Faro a partir da próxima semana, com uma programação pensada para crianças e famílias, muitas propostas de entrada gratuita e em espaços ao ar livre, cruzando teatro, música, dança, performance, instalação e novo circo.

A 6.ª edição do MOCHILA decorre de 1 a 10 de maio e inicia-se com o já tradicional Lanche para pais e filhos, no Jardim da Alameda João de Deus, acompanhado pela música do DJ Pa’Putos, interpretado por João de Brito.

No dia 2 de maio, sábado, destacam-se dois dos principais destaques musicais desta edição do Festival. Às 18h30, Sam the Kid e DJ Big apresentam um DJ Set hosted by Sir Scratch. Um momento de entrada livre que junta duas gerações do hip-hop português. Às 21h30, Dino D’Santiago sobe ao palco do Teatro das Figuras, para um concerto que cruza tradição cabo-verdiana com a contemporaneidade da eletrónica global.

A programação do MOCHILA passa também pelo LAMA Black Box, que acolhe quatro projetos. No dia 2 de maio, Tiago Cadete inaugura a instalação sonora Monumento, patente ao longo de todo o Festival.

As companhias LAMA Teatro e Terra Amarela apresentam FOMO, espetáculo de teatro imersivo criado por João de Brito e Marco Paiva, que parte do conceito Fear of Missing Out para explorar o medo constante de ficar para trás, convidando o público a circular, observar, escolher e perder. A companhia Estúdio 13 apresenta Ponto de Encontro, uma performance destinada ao público escolar que leva os mais novos para dentro de um teatro momentos antes do espetáculo começar. Já a Estação das Letras traz Branco – Teatro sensorial para bebés e não Só, uma viagem sensorial que convida públicos de todas as idades a explorar o mundo das cores.

No Polidesportivo da Ilha da Culatra, o LAMA Teatro apresenta Piquenique de Histórias, um formato que junta miúdos e graúdos em torno de histórias, com coordenação de João de Brito. Já o Museu Municipal de Faro recebe Mochila de Culturas – a arte, o acesso e o encontro, uma conversa sobre o acesso à cultura e as exclusões invisíveis, com moderação de Laure Dewitte e participação de Adilson Correia Duarte, Madalena Victorino, Matilde Caldas e Rita Pires Santos.

No Jardim da Alameda João de Deus, um dos principais pontos de encontro das últimas edições do Festival, apresentam-se diversos espetáculos e atividades que cruzam o novo circo, o teatro e a performance. Entre eles, destaca-se Walo World, uma performance de novo circo do artista espanhol e chileno Germán Iván Villavicencio (Mr. Copini), que transforma o espaço público num mundo de fantasia e encanto; Cine-Teatro Maria Flaminga, criação do LAMA Teatro que recupera o formato intimista dos microespetáculos; e Heqet, da Companhia AbsurdA, um espetáculo de novo circo que imagina uma “máfia” de criaturas mitológicas dedicada à cura do planeta.

Integram ainda este núcleo Antiprincesas: Catarina Eufémia, de Cláudia Gaiolas, que revisita a história desta figura de resistência; Woow!, da companhia italiana Cie BRUBOC, um espetáculo-percurso, surreal e não verbal, que cruza clown e comédia física; e Idiòfona, do artista espanhol Joan Català, uma instalação que encontra harmonia no meio do ruído, numa ode ao prazer da experiência partilhada.

O programa inclui também YouGur, de Carlo Mô, uma comédia física para espaço público centrada na ideia de acumulação e sobrevivência; a instalação e oficina Aletria Biblioteca Itinerante, que convida os mais novos a explorar o parque através de um pedipaper literário; e o Baile Pais e Filhos, promovido pelo LAMA Teatro em colaboração com a companhia de dança Corpo Evolutivo, um momento participativo que promete pôr toda a família a dançar.

A encerrar o Festival, no dia 10 de maio, às 17h, no Jardim da Alameda João de Deus, o MOCHILA apresenta Roda de Samba do Coletivo Gira, um espetáculo que reúne sete mulheres e os seus instrumentos numa celebração do samba, entre clássicos e novas sonoridades.

À semelhança dos anos anteriores, o MOCHILA desenvolve ainda ações de mediação cultural como o ESTOJO – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro, uma iniciativa que envolve jovens da comunidade local e que, este ano, apresenta o espetáculo Todos da Terra; e o projeto Gang das Mochilas, que leva cerca de 50 estudantes às ruas de Faro com pequenas performances coreográficas.

Com organização do LAMA Teatro e Direção Artística de João de Brito, o Festival MOCHILA realiza-se anualmente, desde 2021, com o objetivo de promover a descentralização da oferta cultural, a democratização do acesso a uma programação artística multidisciplinar de qualidade e a capacitação do público e das comunidades para o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre o mundo contemporâneo.