Geoparque Algarvensis reconhecido como Geoparque Mundial da UNESCO

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve saúda o reconhecimento do Geoparque Algarvensis como Geoparque Mundial da UNESCO, ontem oficialmente confirmado com a sua integração na Rede Mundial de Geoparques (Global Geoparks Network – GGN), inserido no desígnio de sustentabilidade da região do Algarve.

Este reconhecimento internacional, agora formalizado pela UNESCO — no âmbito do anúncio dos novos geoparques mundiais “Desvende os novos Geoparques Mundiais da UNESCO” — constitui um marco histórico para a região do Algarve e para o país, evidenciando a relevância do seu património geológico, natural e cultural à escala global.

O Geoparque Algarvensis passa a integrar uma rede composta por 241 Geoparques Mundiais da UNESCO, distribuídos por 51 países, reforçando o compromisso com a promoção da ciência, da educação, da sustentabilidade e da valorização dos territórios.

A CCDR Algarve destaca que este resultado é fruto de um trabalho conjunto e em rede dos municípios de Albufeira, Loulé e Silves, bem como diversas instituições científicas, entidades regionais e comunidades locais. Entre os parceiros, sublinha-se o contributo da Universidade do Algarve, da AMAL, da Região de Turismo do Algarve e de associações de desenvolvimento local, como a Associação In Loco.

Salienta se ainda a consolidação estratégica desta escolha e deste trabalho em rede iniciado com os Presidentes José Carlos Rolo (Município de Albufeira, entretanto falecido), Vítor Aleixo (Loulé) e Rosa Palma (Silves) e que tem merecido a continuidade e o apoio dos atuais Presidentes Rui Cristina (Albufeira), Telmo Pinto (Loulé) e Luísa Conduto (Silves).

A CCDR Algarve destacou desde a primeira hora o seu apoio à candidatura, reconhecendo o seu potencial estratégico para a qualificação territorial, a valorização da biodiversidade, da geologia e do património cultural, bem como para o reforço da atratividade e competitividade da região.

Para a CCDR Algarve, este reconhecimento internacional reforça o posicionamento do Algarve como território com especial foco na sustentabilidade, alicerçada com a valorização dos recursos endógenos, abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento integrado e para a afirmação da região no contexto internacional.

A CCDR Algarve felicita todas as entidades e equipas técnicas envolvidas, cujo empenho e dedicação tornaram possível alcançar este importante objetivo, que agora se traduz num novo ciclo de valorização e projeção do território.

Um momento histórico para o Algarve e para Portugal.

Desvende os 12 novos #parquesdaUNESCOGeo, destacando a história geológica da Terra aqui.