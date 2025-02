Dia Mundial da Rádio celebrado com emissão especial na RUA FM

Amanhã, dia 13 de fevereiro, a RUA FM vai ter uma emissão especial, ao longo do dia, dedicada ao Dia Mundial da Rádio, e aproveitamos também para assinalar os nossos 22 anos, que foram celebrados em novembro passado.

Além das emissões nos estúdios da RUA FM, a partir das 14h30 vai decorrer um evento no IPDJ de Faro onde vão ser homenageados antigos colaboradores e entidades que colaboram regularmente com a rádio.

Está prevista ainda uma mesa-redonda com a participação dos diretores das principais rádios universitárias do País, a RUC – Rádio Universitária de Coimbra, a RUM – Rádio Universitária do Minho, a RIA – Rádio Universitária de Aveiro e a Universidade FM, de Vila Real, com a moderação dos jornalistas Mário Antunes e Maria Augusta Casaca, onde vai ser abordado, entre outros assuntos, o estado atual das rádios universitárias.

Portanto fica atento à nossa emissão, em 102.7 FM, rua.pt ou mesmo através do nosso Youtube, porque vai haver muitas mais surpresas.

Em baixo podes ver o programa completo:

Dia Mundial da Rádio | 22 anos da RUA FM

14h30

– Intervenção do Diretor Executivo da Associação Rádio Universitária do Algarve – RUA FM, André Botelheiro

– Exibição de testemunhos de entidades públicas parceiras

– Intervenção do Presidente da Associação Académica da UAlg, Rodrigo Carlos

– Estreia do documentário ‘Rádio Universitária do Algarve, do Atrevimento ao FM’

– Homenagem a parceiros institucionais, a antigos e atuais colaboradores

– Mesa-redonda ‘Do global à proximidade, a Rádio é a minha Universidade’ moderada pelos jornalistas Maria Augusta Casaca (TSF) e Mário Antunes (RTP/Antena 1), com a participação da RUC – Rádio Universitária de Coimbra; RUM – Rádio Universitária do Minho; Universidade FM; RIA – Rádio Universitária de Aveiro e RUA FM – Rádio Universitária do Algarve

– Intervenção do Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas

– Intervenção do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim

16h30

Visita às instalações da RUA FM, modernizadas recentemente