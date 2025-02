Importância das palavras nas relações humanas inspira conversa na biblioteca de Loulé

‘A Saúde das Palavras – Poder, Importância e Impacto das Palavras nas Relações Humanas’ é o tema de mais uma sessão do Ciclo de Conversas ‘Semear Hoje…Colher o Amanhã…’, que terá lugar a 21 de fevereiro, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé.

A sessão do mês de fevereiro será dinamizada pelas psicólogas clínicas Heloísa Dias e Sónia Nunes, da Unidade Local de Saúde do Algarve. Pretende-se trabalhar competências e habilidades com especial foco na comunicação, diálogo e interações construtivas.

À semelhança das sessões anteriores, durante a iniciativa os participantes poderão proporcionar aos seus filhos, com idade igual ou superior a 3 anos de idade, a participação numa atividade dedicada à promoção do livro e da leitura dinamizada pelos profissionais da biblioteca, mediante inscrição prévia.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição aqui.

Recorde-se que o Ciclo de Conversas ‘Semear Hoje…Colher o Amanhã…’ é um programa, levado a efeito mensalmente, na Biblioteca Municipal de Loulé, que desafia a população em geral a participar, refletir, partilhar e debater, sobre variados temas relacionados com a saúde e bem-estar, com o objetivo de contribuir para a capacitação de cada um e das famílias.