Portugal prepara-se para observar, no dia 12 de agosto, um eclipse solar parcial, um dos fenómenos astronómicos mais marcantes dos últimos anos. No Algarve, a Lua irá ocultar entre 92% e 93% do disco solar, proporcionando um escurecimento significativo, embora sem atingir a totalidade.

“O que é que vai acontecer exatamente neste eclipse? A maneira mais simples de explicar é que é a lua nova, mas é uma lua nova diferente. Todos os meses a lua passa do lado do Sol. Umas vezes por cima, outras vezes por baixo. Desta vez, o que vai acontecer é que a lua passa mesmo na frente do Sol, ou seja, vai tapar o Sol. É isso que é o eclipse”, explica o astrónomo do Centro Ciência Viva do Algarve, Filipe Dias.

No Algarve, o eclipse terá início por volta das 18h30, atingirá o ponto máximo entre as 19h36 e as 19h38 e prolongar-se-á até cerca das 20h30, coincidindo praticamente com o pôr do sol.

Segundo o astrónomo, apesar de o fenómeno não provocar escuridão total, “vai escurecer bastante”, podendo até levar algumas aves a regressarem mais cedo aos locais de repouso, pensando que a noite chegou. Também é expectável uma descida da temperatura durante o período de maior ocultação do Sol.

Filipe Dias deixa ainda um forte alerta para a segurança: “Os olhos podem ficar com danos irreversíveis caso se mantenham a olhar para o Sol após o eclipse”. Por isso, sublinha que apenas devem ser utilizados óculos específicos para eclipses, certificados com a norma ISO 12312-2, uma vez que os óculos de sol comuns “não fazem nada” para proteger a visão.

Para quem pretende acompanhar o fenómeno, o Centro Ciência Viva do Algarve vai promover sessões públicas de observação em Faro, no Parque Ribeirinho, e no Castelo de Paderne, em Albufeira. Também os centros Ciência Viva de Tavira e Lagos terão iniciativas próprias, disponibilizando telescópios e acompanhamento especializado. “A coisa mais segura que posso dizer é que se tentem juntar às iniciativas que vão ser dinamizadas para a observação segura do eclipse”, aconselha o astrónomo.

Este será o primeiro de três eclipses visíveis em Portugal nos próximos anos. Em agosto de 2027 será possível observar um eclipse parcial ainda mais profundo no Algarve, com cerca de 98% do Sol encoberto, enquanto em janeiro de 2028 ocorrerá um eclipse anular.