A Praia de Faro recebe, de 14 a 16 de agosto, a segunda edição do Meta Beach Fest, um festival gratuito que combina desporto, música, cultura e atividades de lazer junto ao mar.
Organizado pela Associação Nova Meta, em parceria com o Município de Faro, o evento assinala o Dia Internacional da Juventude e apresenta três dias de programação aberta à comunidade. Durante o festival haverá também autocarros gratuitos entre Faro e a Praia de Faro, a funcionar das 08h00 às 04h00.
Entre as atividades desportivas destacam-se os torneios de Footvolley 2×2, Volley 3×3 e Beach Tennis 2×2, com inscrições abertas até 12 de agosto e prémios para as equipas vencedoras. O programa inclui ainda a Meta Beach Run, aulas de yoga e pilates na areia, skate e atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle.
A música e as artes performativas marcam igualmente presença, com mais de 20 artistas ao longo dos três dias. GDM, Manga Limão, Fernando Leal e Nicola Landgraf são alguns dos nomes que integram o cartaz.
O festival inclui ainda iniciativas ambientais do Projeto Chilreta, com ações de sensibilização e limpeza da praia, bem como a Feira Nova Meta, dedicada ao artesanato e aos negócios locais. A programação completa-se com uma zona lounge e o Food Court by Elementos.
O Meta Beach Fest decorre na Praia de Faro, entre 14 e 16 de agosto, com entrada gratuita.