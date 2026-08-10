Lagos e a Praia da Luz voltam a celebrar, a 29 de agosto, a tradicional Festa do Banho 29, uma das manifestações culturais mais emblemáticas do concelho. A iniciativa tem entrada livre e junta tradição, música e convívio, com o tradicional banho de mar à meia-noite.

A tradição está associada à crença popular de que um banho de mar na noite de 29 de agosto valeria por 29 banhos e afastaria os demónios. O costume mantém-se vivo e continua a reunir residentes e visitantes numa noite de festa junto ao mar.

Em Lagos, a programação começa às 11h00, com uma recriação histórica na Avenida dos Descobrimentos e na Praia da Batata, promovida pelo Centro de Estudos de Lagos. Durante a tarde e noite, o Cais da Solaria e o Jardim da Constituição recebem atuações musicais, capoeira, a Marcha Popular do CCDTCM Lagos e os tradicionais concursos de trajes de banho.

A música fica a cargo de nomes como Duck Rise, Leon Baldesberger Quarteto e Tanya & Banda. À meia-noite, depois do fogo de artifício, acontece o tradicional Banho Noturno, seguindo-se a atuação de Cláudio Rosário.

Na Praia da Luz, a festa decorre em dois palcos. O Palco Fortaleza recebe DJ Fire, Samba Zona Sul, GM Tributo aos Xutos e Humberto Silva & Banda. No Palco Rocha Negra atuam DJ Aisha, 5Ex Band, DJ Ari Girão e DJ Diego Miranda.

A Festa do Banho 29 é organizada, em Lagos, pela Câmara Municipal de Lagos, com o apoio de várias entidades locais. Na Praia da Luz, a organização está a cargo do Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense, com o apoio da Câmara Municipal de Lagos e da Junta de Freguesia da Luz.