O Festival do Marisco volta a ter lugar no Jardim Pescador Olhanense, entre 10 e 15 de agosto. Os mariscos e bivalves da Ria Formosa são sempre o maior atrativo, mas a doçaria regional, o artesanato e os espetáculos prometem mais um cartaz de excelência.

A abertura oficial está marcada para sábado, dia 10, às 19:30, com Matias Damásio a inaugurar o palco às 23:00. No domingo, há concerto com Deejay Telio, no dia 12 são os Némanus que prometem encher o recinto, seguem-se os Calema no dia 13, Mariza no dia 14 e o fecho será assegurado por Daniela Mercury, no dia 15.

Promover um dos maiores ativos gastronómicos da região, a Ria Formosa e a cidade de Olhão, e dinamizar a economia local são os principais objetivos do Festival do Marisco desde a primeira edição. Ao longo dos anos, acabou por tornar-se um dos momentos mais animados do ano para a comunidade local, e um dos eventos que mais atrai a Olhão as famílias que escolhem o Algarve para fazer férias de verão.

O restaurante do Real Marina Hotel & Spa volta a marcar presença no Festival do Marisco, onde os chefs vão preparar uma carta dedicada aos sabores do mar, inspirada na identidade de Olhão e na Ria Formosa.

A iniciativa do Município de Olhão teve em 2025 a visita de mais de 50 mil pessoas.