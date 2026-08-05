O Município de Albufeira e a Unidade Local de Saúde do Algarve assinaram ontem um protocolo com vista à disponibilização de alojamento a médicos deslocados. A medida entrou imediatamente em vigor, e tem como objetivo alocar uma fração do Município à estadia de profissionais durante a época de maior fluxo turístico.

Com a chegada da época alta do setor turístico e o consequente aumento expressivo no número de dormidas no concelho, a pressão colocada nos serviços de saúde tem vindo a colocar desafios à prestação de cuidados. Tem sido assim nos últimos anos, num problema agravado pela dificuldade que os profissionais destacados enfrentam para aceder a alojamento a preços acessíveis.

Foi com o objetivo de mitigar este problema que o Município de Albufeira e a Unidade Local de Saúde do Algarve celebraram este protocolo.

A sessão de assinatura do documento decorreu ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e contou com a participação do presidente do Conselho de Administração da ULS-Algarve.

Tiago Botelho explicou que a formalização do acordo torna possível “pedir a médicos que venham especificamente a Albufeira, sabendo que o podem fazer tendo acesso a um local onde podem pernoitar”. Para o responsável, “esta será uma alavanca para conseguirmos manter o serviço de urgência aberto 365 dias do ano”.

Já Rui Cristina, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, classificou o protocolo como um “primeiro passo para resolver o problema de falta de médicos no concelho”, explicando que o período do Verão obriga a reforçar a “capacidade de prestação de cuidados primários, e este é o objetivo do protocolo”.