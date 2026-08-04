A Universidade do Algarve criou um grupo de trabalho para estudar e preparar a criação de uma licenciatura em Direito.

Num despacho reitoral assinado no dia 29 de julho, a reitora da Ualg, Alexandra Teodósio, nomeou quatro especialistas para desenvolver uma proposta. Coordenado por Sofia Vairinho, o grupo integra ainda João Carlos de Almeida Vidal, Afonso Ribeiro Café, presidente do Conselho Regional de Faro da Ordem dos Advogados, e Virgílio Machado.

Os responsáveis vão trabalhar em conjunto até 11 de dezembro deste ano, data em que devem apresentar uma proposta preliminar.

A criação de um curso de Direito na UAlg é uma reivindicação antiga na região, defendida ao longo dos anos por autarcas, associações e diferentes candidatos à Reitoria.

Atualmente, o único curso de Direito no Algarve é lecionado pelo Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), em Portimão, desde o ano letivo de 2007/2008.